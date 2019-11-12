Анастасия Решетова высказалась в поддержку грудного вскармливания

Изначально Анастасия Решетова планировала кормить своего ребенка грудным молоком до 6 месяцев, но сейчас она уверена, что будет продолжать до года. По мнению модели, дальше этот процесс станет бесполезным, а сейчас он дарит ребенку максимальную пользу за счет витаминов и всего необходимого для развития. Избранница Тимати полюбила кормить сына грудью с первого момента, отметив, что это дарит большую концентрацию любви. Решетова заявила, что ей не грозит застой молока, поскольку ребенок съедает все.Анастасия Решетова пообещала вернуться к этому вопросу позже, поскольку у ее сына начали резаться зубы. В комментариях поклонники согласились с правильностью действий модели.