Украина показала головку ракеты для «ликвидации» Крымского моста





Разработчиком головки крылатой ракеты, обладающей комбинированным механизмом наведения, является фирма «Радионикс». По данным источника, оружие имеет очень высокий угол обзора: плюс-минус 60 градусов. К примеру, у AN/DSQ-28, которой оснащена «Гарпун», это плюс-минус 45 градусов. Р-360 способна зафиксировать и ликвидировать цель на дистанции 50 километров. Ракета также будто бы устойчива к помехам радиоэлектронного противодействия.Летом бывший секретарь СНБО Александр Турчинов сделал заявление по поводу «Нептуна». Тогда политик отметил способность этих ракет ликвидировать Крымский мост. Еще до его слов американские журналисты не исключили возможность развития ракетной программы на Украине в случае успеха данной боеголовки.