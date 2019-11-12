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Украина показала головку ракеты для «ликвидации» Крымского моста

Украина продемонстрировала головку самонаводящейся ракеты Р-360 «Нептун», при помощи которой прежние власти страны грозились взорвать Крымский мост. Видеозапись с орудием показал в своем YouTube-канале журнал Defense Express.
Украина показала головку ракеты для «ликвидации» Крымского моста

Разработчиком головки крылатой ракеты, обладающей комбинированным механизмом наведения, является фирма «Радионикс». По данным источника, оружие имеет очень высокий угол обзора: плюс-минус 60 градусов. К примеру, у AN/DSQ-28, которой оснащена «Гарпун», это плюс-минус 45 градусов. Р-360 способна зафиксировать и ликвидировать цель на дистанции 50 километров. Ракета также будто бы устойчива к помехам радиоэлектронного противодействия.

Летом бывший секретарь СНБО Александр Турчинов сделал заявление по поводу «Нептуна». Тогда политик отметил способность этих ракет ликвидировать Крымский мост. Еще до его слов американские журналисты не исключили возможность развития ракетной программы на Украине в случае успеха данной боеголовки.

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Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:06

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