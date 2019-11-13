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Во Франции на видео сняли загадочный светящийся НЛО

Во Франции заметили светящийся НЛО после прошедшего землетрясения. Очевидцы запечатлели необычное явление на видео, которые появляются в YouTube.

На юго-востоке Франции 11 ноября зафиксировано землетрясение, после которого в небе появился странный светящийся объект. Очевидцы описывают его крупным и стремительным. Он двигался по небу, оставляя за собой след. Десятки пользователей Сети опубликовали ролики с места инцидента, а о встрече с подобным аппаратом рассказывают также граждане других стран.

Власти отреагировали на опубликованные ролики, призвав соблюдать спокойствие. Эксперты уверяют, что во Франции можно было наблюдать запуск ракеты компании SpaceX, что произошло на мысе Канаверал. Также обзор имели граждане Италии и Германии. Уфологи пришли к выводу, что это НЛО, который недавно был запечатлен в Мексике, Китае и Австралии.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:13

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