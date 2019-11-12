Екатерина Андреева вспомнила о встрече с наркоманом в аптеке
Ведущая выпускаемой на Первом канале программы “Время” Екатерина Андреева поделилась воспоминаниями о встрече с наркоманом, с которым она столкнулась в аптеке. Звезда отечественного телевидения стала гостьей студии “Вечернего шоу с Аллой Довлатовой”, транслируемого на “Русском радио”.
Артистка похвасталась, что многие поклонники признаются ей, что она стала для них родным человеком за 20 лет работы на телевидении. Екатерина Андреева вспомнила забавный случай в аптеке, когда наркоман принял ее за собственную сестру. Этот странный молодой человек сначала долго на нее смотрел, а потом предположил, что она является его сестрой, поскольку он очень хорошо ее знает.
Екатерина Андреева не любит обсуждать за ужином последние события, а в отпуске и вовсе не следит за новостями. Недавно Андрей Малахов признался, что зарабатывает около 50 тысяч долларов в месяц, что оказалось существенно больше, чем заработки Андреевой. Телеведущая объяснила это тем, что в России царит гендерное неравенство, когда женщины получают значительно меньше мужчин в разных сферах.
Артистка похвасталась, что многие поклонники признаются ей, что она стала для них родным человеком за 20 лет работы на телевидении. Екатерина Андреева вспомнила забавный случай в аптеке, когда наркоман принял ее за собственную сестру. Этот странный молодой человек сначала долго на нее смотрел, а потом предположил, что она является его сестрой, поскольку он очень хорошо ее знает.
Екатерина Андреева не любит обсуждать за ужином последние события, а в отпуске и вовсе не следит за новостями. Недавно Андрей Малахов признался, что зарабатывает около 50 тысяч долларов в месяц, что оказалось существенно больше, чем заработки Андреевой. Телеведущая объяснила это тем, что в России царит гендерное неравенство, когда женщины получают значительно меньше мужчин в разных сферах.