Екатерина Андреева вспомнила о встрече с наркоманом в аптеке

Артистка похвасталась, что многие поклонники признаются ей, что она стала для них родным человеком за 20 лет работы на телевидении. Екатерина Андреева вспомнила забавный случай в аптеке, когда наркоман принял ее за собственную сестру. Этот странный молодой человек сначала долго на нее смотрел, а потом предположил, что она является его сестрой, поскольку он очень хорошо ее знает.Екатерина Андреева не любит обсуждать за ужином последние события, а в отпуске и вовсе не следит за новостями. Недавно Андрей Малахов признался, что зарабатывает около 50 тысяч долларов в месяц, что оказалось существенно больше, чем заработки Андреевой. Телеведущая объяснила это тем, что в России царит гендерное неравенство, когда женщины получают значительно меньше мужчин в разных сферах.