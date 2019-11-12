Андрей Разин назвал телеведущую Ксению Собчак "худшей журналисткой"
Андрей Разин высказался по поводу известной телеведущей Ксении Собчак. Он отметил, что она является одной из худших журналисток за все время.
Андрей Разин, который хорошо известен как продюсер "Ласкового мая" рассказал, что те методы, которые Ксения Собчак использует в своей работе, он считает абсолютно недопустимыми. К слову, он был главным редактором газеты с таким же названием, которая выпускалась тиражом более миллиона экземпляров.
Помимо этого, Разин выразил свое недоумение по поводу того, как у таких уважаемых и адекватных людей могла появиться такая ненормальная дочь. Продюсер подчеркнул, что светская львица одна из тех особ, которые постоянно устраивают провокации.
Стоит подчеркнуть, что свои умозаключения Андрей Разин разместил в личном аккаунте Instagram. Он написал, что Ксения Собчак самый плохой журналист абсолютно всех времен и народов.
Андрей Разин, который хорошо известен как продюсер "Ласкового мая" рассказал, что те методы, которые Ксения Собчак использует в своей работе, он считает абсолютно недопустимыми. К слову, он был главным редактором газеты с таким же названием, которая выпускалась тиражом более миллиона экземпляров.
Помимо этого, Разин выразил свое недоумение по поводу того, как у таких уважаемых и адекватных людей могла появиться такая ненормальная дочь. Продюсер подчеркнул, что светская львица одна из тех особ, которые постоянно устраивают провокации.
Стоит подчеркнуть, что свои умозаключения Андрей Разин разместил в личном аккаунте Instagram. Он написал, что Ксения Собчак самый плохой журналист абсолютно всех времен и народов.