Андрей Разин назвал телеведущую Ксению Собчак "худшей журналисткой"

Андрей Разин, который хорошо известен как продюсер "Ласкового мая" рассказал, что те методы, которые Ксения Собчак использует в своей работе, он считает абсолютно недопустимыми. К слову, он был главным редактором газеты с таким же названием, которая выпускалась тиражом более миллиона экземпляров.Помимо этого, Разин выразил свое недоумение по поводу того, как у таких уважаемых и адекватных людей могла появиться такая ненормальная дочь. Продюсер подчеркнул, что светская львица одна из тех особ, которые постоянно устраивают провокации.Стоит подчеркнуть, что свои умозаключения Андрей Разин разместил в личном аккаунте Instagram. Он написал, что Ксения Собчак самый плохой журналист абсолютно всех времен и народов.