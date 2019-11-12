Екатерина Андреева ответила на слухи о разводе с мужем Душаном Перовичем

Екатерина Андреева призналась, что она единственная публичная личность среди своих родственников, поэтому пытается не раскрывать информацию о своей семье. Звезда редко публикует совместные фотографии с мужем, но при этом уверяет поклонников, что в ее семье разлада нет. Дело в том, что фанаты ведущей предположили, что она разводится с бизнесменом, поэтому не посещает вместе с ним светские мероприятия.Андреева вспомнила забавный эпизод, когда она вместе с мужем летела из Черногории в Австрию на оперу. Рейс обошелся паре всего в 300 долларов, а самолет был очень маленьким, поэтому она положила ноги на колени другу, чтобы хоть как-то расслабиться. Тогда общество сочло это решение недостойным и телеведущая подверглась критике.