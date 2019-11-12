Юлия Ковальчук в школе увела весь класс на концерт «Иванушек International»

Елена Каверина поделилась воспоминаниями о Юлии Ковальчук, когда та еще сидела за партой. Будущая знаменитость училась в экономическом классе, но уже в то время тянулась к сцене. Она принимала участие в школьных мероприятиях, танцевала, пела и проявляла себя лидером. При этом Юлия Ковальчук училась на «отлично», но могла позволить себе сорвать урок.Когда в старших классах у детей проводились дополнительные уроки по экономике, которые вел кандидат наук из одного ВУЗа, будущая певица купила билеты на концерт «Иванушек International» и повела весь класс на шоу. Тогда классной руководительнице пришлось придумать причину, по которой ребята отсутствовали на уроке, чтобы их не наказал директор учебного заведения.Юлия Ковальчук - российская певица. Училась в Московском университете культуры и искусств. В 2001 году стала вокалисткой группы «Блестящие», где заменила Ольгу Орлову. С 2008 года занимается сольным творчеством, выпустив на текущий момент пока только один полноформатный альбом.