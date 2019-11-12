Назван максимальный пробег, после которого требуется замена автомобиля
Среди автомобилистов и экспертов нет однозначного мнения относительно того, каким должен быть максимальный пробег, после которого требуется замена автомобиля. Специалисты называют цифру 100 тысяч километров, многие считают ее вполне обоснованной.
Эксперты обращают внимание на то, что максимальный пробег зависит от конкретной модели автомобиля, а также от условий эксплуатации и своевременности прохождения технического обслуживания. Сочетание трех этих факторов может приводить к разным итоговым цифрам, поэтому с каждым автомобилем нужно работать отдельно. Можно привести пример машин Toyota, известных своей надежностью и долговечностью. Многие из моделей этого японского производителя могут без капитального ремонта пройти не только 100 тысяч километров, а в несколько раз больше, иногда этот показатель доходит и до полумиллиона.
Если говорить про бюджетные автомобили, то с ними ситуация совершенно другая. В таких случаях эксперты советуют серьезнее относиться к цифре в 100 тысяч километров пробега, поэтому после преодоления этой отметки действительно лучше заменить транспортное средство.
Эти знания пригодятся покупателю, если он захочет приобрести автомобиль на вторичном рынке. В такой ситуации эксперты советуют внимательно изучить сервисную книгу, где официальные дилеры подробно описывают все случаи технического обслуживания транспортного средства.
Эксперты обращают внимание на то, что максимальный пробег зависит от конкретной модели автомобиля, а также от условий эксплуатации и своевременности прохождения технического обслуживания. Сочетание трех этих факторов может приводить к разным итоговым цифрам, поэтому с каждым автомобилем нужно работать отдельно. Можно привести пример машин Toyota, известных своей надежностью и долговечностью. Многие из моделей этого японского производителя могут без капитального ремонта пройти не только 100 тысяч километров, а в несколько раз больше, иногда этот показатель доходит и до полумиллиона.
Если говорить про бюджетные автомобили, то с ними ситуация совершенно другая. В таких случаях эксперты советуют серьезнее относиться к цифре в 100 тысяч километров пробега, поэтому после преодоления этой отметки действительно лучше заменить транспортное средство.
Эти знания пригодятся покупателю, если он захочет приобрести автомобиль на вторичном рынке. В такой ситуации эксперты советуют внимательно изучить сервисную книгу, где официальные дилеры подробно описывают все случаи технического обслуживания транспортного средства.