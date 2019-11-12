Назван максимальный пробег, после которого требуется замена автомобиля





Эксперты обращают внимание на то, что максимальный пробег зависит от конкретной модели автомобиля, а также от условий эксплуатации и своевременности прохождения технического обслуживания. Сочетание трех этих факторов может приводить к разным итоговым цифрам, поэтому с каждым автомобилем нужно работать отдельно. Можно привести пример машин Toyota, известных своей надежностью и долговечностью. Многие из моделей этого японского производителя могут без капитального ремонта пройти не только 100 тысяч километров, а в несколько раз больше, иногда этот показатель доходит и до полумиллиона.Если говорить про бюджетные автомобили, то с ними ситуация совершенно другая. В таких случаях эксперты советуют серьезнее относиться к цифре в 100 тысяч километров пробега, поэтому после преодоления этой отметки действительно лучше заменить транспортное средство.Эти знания пригодятся покупателю, если он захочет приобрести автомобиль на вторичном рынке. В такой ситуации эксперты советуют внимательно изучить сервисную книгу, где официальные дилеры подробно описывают все случаи технического обслуживания транспортного средства.