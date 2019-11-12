Выбраны победители номинаций Шнобелевской премии 2019 года
Названы победители номинаций Шнобелевской премии 2019 года. Стали известны самые интересные достижения из разных сфер, которые представляли участники конкурса.
Каждый из победителей Шнобелевской премии получил приз в размере 10 трлн зимбабвийских долларов, что составляет около 0,1 американского цента. В области экономики ученые из Турции и Нидерландов назвали страну, купюры которой лучше всего переносят болезнетворные организмы. Оказалось, что самыми опасными стали румынские банкноты с пластиковым покрытием. Британские ученые попытались измерить приятные ощущения от чесания зудящего места. В результате эксперимента с участием добровольцев выяснилось, что больше всего они реагировали на зуд в лодыжках, а область предплечий их почти не тревожила.
Американские ученые выяснили, что вомбаты способны оставлять кубический помет благодаря кишечнику с участками разной жесткости. Также выяснилось, что пятилетний ребенок выделяет около 500 мл слюны в день.
Каждый из победителей Шнобелевской премии получил приз в размере 10 трлн зимбабвийских долларов, что составляет около 0,1 американского цента. В области экономики ученые из Турции и Нидерландов назвали страну, купюры которой лучше всего переносят болезнетворные организмы. Оказалось, что самыми опасными стали румынские банкноты с пластиковым покрытием. Британские ученые попытались измерить приятные ощущения от чесания зудящего места. В результате эксперимента с участием добровольцев выяснилось, что больше всего они реагировали на зуд в лодыжках, а область предплечий их почти не тревожила.
Американские ученые выяснили, что вомбаты способны оставлять кубический помет благодаря кишечнику с участками разной жесткости. Также выяснилось, что пятилетний ребенок выделяет около 500 мл слюны в день.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:13