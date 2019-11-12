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Минобороны получило заключительную в 2019 году партию РСЗО «Торнадо-Г»

Министерство обороны РФ подтвердило получение заключительной партии реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г». Передача боевой техники произошла в рамках реализации гособоронзаказа на 2019 год, производством комплексов занималось «ЗАО «Специальное конструкторское бюро».
Минобороны получило заключительную в 2019 году партию РСЗО «Торнадо-Г»

РСЗО «Торнадо-Г» является модернизированной версией РСЗО «Град». Производитель занимался не только модернизацией последней, но и ремонтом отдельных единиц первой. Поэтому заключительная в 2019 году партия состояла из комплексов разного возраста. «ЗАО «Специальное конструкторское бюро» представляет собой уникальное предприятие, только оно в России занимается подобными работами. Организация специализируется на выпуске «Градов», «Смерчей», а также «Торнадо-С» и «Торнадо-Г».

Последняя РСЗО способна вести залповый огонь калибром 122 мм. Особенностью модернизированной версии является возможность стрелять в автоматическом режиме с неподготовленных заранее позиций. Это делает «Торнадо-Г» очень маневренной системой, способной быстро менять свое местоположение и оставаться незамеченной для разведки противника. Данный комплекс превосходит своего предшественника по всем показателям и активно используется армией России. Системы «Торнадо-Г» были приняты на вооружение 5 лет назад. С тех пор идет постоянный процесс модернизации имеющихся у российской армии РСЗО «Град».

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:31

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