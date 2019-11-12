В России из-за неисправности двигателя под отзыв попали 10 автомобилей марки BMW
В России отзыву подлежат 10 автомобилей марки BMW. В определенных экземплярах авто могут иметься неисправности двигателя.
Под добровольный отзыв подпадают автомобили BMW 3 Series, 5 Series и 7 Series, выпущенные с января 2019 года. Причиной необходимости починки послужила непрочная подшипниковая опора балансирного вала в двигателе. Имеется риск преждевременного износа и вероятного повреждения мотора. В частности, высока вероятность того, что двигатель заглохнет на ходу.
В ближайшее время представитель компании BMW оповестит всех владельцев подлежащих отзыву авто. В сервисных центрах бесплатно заменят силовые установки машин при согласии владельцев.
Под добровольный отзыв подпадают автомобили BMW 3 Series, 5 Series и 7 Series, выпущенные с января 2019 года. Причиной необходимости починки послужила непрочная подшипниковая опора балансирного вала в двигателе. Имеется риск преждевременного износа и вероятного повреждения мотора. В частности, высока вероятность того, что двигатель заглохнет на ходу.
В ближайшее время представитель компании BMW оповестит всех владельцев подлежащих отзыву авто. В сервисных центрах бесплатно заменят силовые установки машин при согласии владельцев.