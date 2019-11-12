Диетологи назвали полезные для сердца и сосудов специи





Привычный чеснок является природным антибиотиком, помогает снижать артериальное давление и уровень “плохого” холестерина. Некоторые заболевания приводят к ухудшению кровотока, например, диабет и ожирение. В итоге у человека развиваются неприятные симптомы, а именно боль, онемение, проблемы с пищеварением и мышечные спазмы. Чтобы оптимизировать кровоток эксперты советуют есть кайенский перец, расширяющий сосуды и помогающий увеличить их прочность. Корица снижает кровяное давление и помогает укреплять сосуды. Среди специй с положительными свойствами для здоровья сердца числится куркума и имбирь.Употребления гранатов помогает улучшить кровоток и уменьшить боли в мышцах. Особенно полезным для сердца является лук, который также обладает противовоспалительными свойствами. При отсутствии противопоказаний медики также советуют есть свеклу, жирную рыбу, листовую зелень, цитрусовые, грецкие орехи, помидоры и ягоды.