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Компания Sharp создала скручивающийся телевизор

Компания Sharp разработала телевизор, который имеет скручивающийся гибкий дисплей. Он спрятан в подставке, а устройство можно легко перенести в разные помещения.

Создатель электроники заявил о патенте на панель телевизора, где будет складывающийся элемент конструкции. Он представляет собой подставку или подвесной каркас, размещенный на поверхности. Было предложено несколько разных вариантов гаджетов, которые имеют экран, выдвигающийся вниз или вверх, напоминая обычный проектор. Ученые рассчитали оригинальный механизм усиления и поддержки задней части такого гибкого элемента, обеспечивающий его натяжение.

Таким образом, передающееся изображение не искажается. Ориентировочно телевизоры Sharp со скручивающимся экраном представят на международной выставке оборудования, которая состоится 13-15 ноября этого года.

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Технологии
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 18:23

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