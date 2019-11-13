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Алика Смехова впервые показала не похожую на себя старшую сестру Елену

Известная российская актриса Алика Смехова впервые показала свою старшую сестру Елену Смехову. Знаменитость опубликовала совместный снимок с не похожей на себя родственницей в Instagram, чем сильно удивила подписчиков.
Алика Смехова впервые показала не похожую на себя старшую сестру Елену

Многие люди считают, что у артиста Вениамина Смехова есть только одна дочь – Алика Смехова, но это не так. Знаменитость воспитал и вторую наследницу, старшую – Елену Смехову. Она находится в тени своих популярных родственников, так как выбрала для себя менее публичную деятельность. Сестра актрисы является писательницей, сценаристкой, журналисткой и редактором.

Все это привело к тому, что многие не знали о существовании старшей сестры Алики Смеховой. Недавно актриса опубликовала в Instagram совместный снимок с родственницей. «Две сестры», - коротко подписала обновление знаменитость. Фотографию она сопроводила хэштегом «Мама дорогая». Поклонники посчитали, что таким образом звезда намекает на внешние различия между родственницами. Также подписчики попросили знаменитость чаще выкладывать совместные снимки с сестрой.

Среди комментариев также можно найти сообщение Ларисы Гузеевой. Телеведущая отметила, что она и ее родной брат тоже сильно отличаются друг от друга, но это никак не влияет на их отношения. Алика Смехова подтвердила эти слова и отметила, что у них с сестрой нет никаких проблем.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 05:11

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