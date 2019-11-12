Эксперты призвали встречать Новый год в одежде светлых тонов
Для праздничной ночи в честь Нового года эксперты посоветовали выбирать одежду светлых тонов. Астролог Лилия Любимова напомнила, что покровительницей 2020 года станет металлическая или белая крыса.
Эксперты рекомендуют выбирать серый, белый, серебристый, бежевый цвета или серо-голубые оттенки, но при этом лучше избегать огненных. На праздничный стол рекомендуется поставить овощи, фрукты и зерно, но серьезных ограничений в еде нет. Крыса является символом дома, поэтому важно встретить Новый год в кругу близких, позаботившись о том, чтобы никто из родственников не остался в одиночестве. Удачу в будущем году принесет металлический или деревянный предмет на столе, как передает “ПолитЭксперт”.
Желательно приготовить фигурку крысы, которую можно использовать в качестве украшения. Однако другие изображения животных не допускаются, как пишет argumenti.ru.
Эксперты рекомендуют выбирать серый, белый, серебристый, бежевый цвета или серо-голубые оттенки, но при этом лучше избегать огненных. На праздничный стол рекомендуется поставить овощи, фрукты и зерно, но серьезных ограничений в еде нет. Крыса является символом дома, поэтому важно встретить Новый год в кругу близких, позаботившись о том, чтобы никто из родственников не остался в одиночестве. Удачу в будущем году принесет металлический или деревянный предмет на столе, как передает “ПолитЭксперт”.
Желательно приготовить фигурку крысы, которую можно использовать в качестве украшения. Однако другие изображения животных не допускаются, как пишет argumenti.ru.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:36