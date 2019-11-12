Новые iPhone и iPad могут получить систему камер с 3D-сенсорами
Apple планирует внедрить новые 3D-сенсоры в будущие iPad и iPhone в 2020 году. По предварительной информации, эта система станет обязательной для всех предстоящих продуктов бренда.
Сообщается, что Apple работает над новой системой 3D-датчиков, которая принесет дополненную и виртуальную реальность в свои будущие телефоны, планшеты и аксессуары. IPad следующего поколения с новым сенсором будет выпущен в первой половине 2020 года, а новейший iPhone увидит обновление немногим позже в том же году. В них будет представлен новый модуль с двойной камерой, который позволит клиентам создавать трехмерные реконструкции помещений, объектов и людей. Уже сейчас в соцсетях распространяются рендерные изображения передовой разработки.
По слухам, новая технология обеспечит работу гарнитуры и VR-очков, которые презентуют до 2023 года. Инженерные группы, работающие над iPhone и iPad, сейчас заняты созданием важных приложений и функций программного обеспечения для новой операционной системы. Известно, что она будет подготовлена для новых продуктов, которую временно обозначили как rOS. Дополнительной информации касательно технических характеристик или стоимости нового смартфона и иных девайсов пока что не поступало.
Сообщается, что Apple работает над новой системой 3D-датчиков, которая принесет дополненную и виртуальную реальность в свои будущие телефоны, планшеты и аксессуары. IPad следующего поколения с новым сенсором будет выпущен в первой половине 2020 года, а новейший iPhone увидит обновление немногим позже в том же году. В них будет представлен новый модуль с двойной камерой, который позволит клиентам создавать трехмерные реконструкции помещений, объектов и людей. Уже сейчас в соцсетях распространяются рендерные изображения передовой разработки.
По слухам, новая технология обеспечит работу гарнитуры и VR-очков, которые презентуют до 2023 года. Инженерные группы, работающие над iPhone и iPad, сейчас заняты созданием важных приложений и функций программного обеспечения для новой операционной системы. Известно, что она будет подготовлена для новых продуктов, которую временно обозначили как rOS. Дополнительной информации касательно технических характеристик или стоимости нового смартфона и иных девайсов пока что не поступало.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:51