Полгода без кофе: Эксперты рассказали о реакции организма на отказ от напитка





Кофе, как и практически любой другой продукт, полезен, если его употреблять в меру. Однако опасность кофеиносодержащего напитка в том, что он вызывает привыкание, а все возрастающие дозы приводят к ряду негативных последствий для организма. Среди них повышение артериального давления, проблемы в работе нервной системы, а также вымывание кальция и других полезных минералов. Поэтому иногда, чтобы избежать подобного, лучше на время вообще отказаться от любимого напитка, чтобы потом иметь возможность придерживаться нормы его употребления.Однако при таком радикальном подходе к решению проблемы стоит быть готовым к тому, что первое время будет по-настоящему трудно. Организм уже успел привыкнуть к тому, что кофеин запускает механизм выработки адреналина, что по-другому просто отказывается действовать, и человек чувствует усталость, сонливость и подавленность. Кроме того, могут присутствовать проблемы со сном и головная боль, а появившийся в большем объеме в теле кофемана гормон аденозин делает его вялым и немного заторможенным. Психологическая тяга у тех, кто пил не более двух чашек в день, достаточно скоро исчезает, но если зависимость была куда более серьезна, возможны длительные перепады настроения.Спустя неделю кофеин полностью выводится из организма. Это отражается на работе всех систем организма: сон налаживается, функции щитовидной железы приходят в норму, стабилизируется настроение, и даже зубная эмаль становится светлее. Еще через семь дней не остается и следа от психологической зависимости, поэтому бывший кофеман больше не чувствует ранее испытываемого негативного спектра эмоций.Месяц без кофе позволяет нормализоваться микрофлоре кишечника и снижает ранее повышенное постоянным употреблением стимулятора давление. Организм полностью перестраивается на новый режим, а гормональная система больше не зависит от воздействия кофеина. Спустя же полгода никаких, даже психологических «напоминаний» о пристрастии к ароматному напитку не остается. Кроме того, возвращение к старой привычке не будет таким приятным, как это может показаться. Первая чашка кофе не покажется такой уж вкусной, как это ощущалось ранее, и тем более не возникнет желания пить его в больших количествах. Однако именно на этом этапе можно определить свою норму (но не более 2-х порций в день) и научиться придерживаться ее.