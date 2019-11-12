Ученые создали противозачаточное средство, предотвращающее рак шейки матки





Рак шейки матки – злокачественное заболевание, фактором появления которого является вирус папилломы человека (ВПЧ). Ученые из Хьюстонского университета выяснили, что цервикальная неоплазия не формировалась у мышей с ВПЧ при получении медроксипрогестерона ацетат. Далее исследователи решили узнать, будет ли эффект от МПА, если цервикальная интраэпителиальная неоплазия (ЦИН) уже развилась.Грызуны, имеющие ЦИН и получавшие МПА, не имели развития рака шейки матки. Лекарство также уменьшало уже имеющиеся предраковые поражения, из этого следует, что медикамент имеет химиопротективное действие. Исследователи считают, что МПА станет химиопрофилактическим средством при раке шейки матке, особенно для женщин, которые не могут себе позволить получить вакцину против ВПЧ.