Ученые создали противозачаточное средство, предотвращающее рак шейки матки
Специалисты рассказали о противозачаточном средстве, которое предохраняет от рака шейки матки. Ингредиент контрацептивной инъекции Депо-Провера медроксипрогестерона ацетат (МПА) предупреждает данный вид онкологии у мышей.
Рак шейки матки – злокачественное заболевание, фактором появления которого является вирус папилломы человека (ВПЧ). Ученые из Хьюстонского университета выяснили, что цервикальная неоплазия не формировалась у мышей с ВПЧ при получении медроксипрогестерона ацетат. Далее исследователи решили узнать, будет ли эффект от МПА, если цервикальная интраэпителиальная неоплазия (ЦИН) уже развилась.
Грызуны, имеющие ЦИН и получавшие МПА, не имели развития рака шейки матки. Лекарство также уменьшало уже имеющиеся предраковые поражения, из этого следует, что медикамент имеет химиопротективное действие. Исследователи считают, что МПА станет химиопрофилактическим средством при раке шейки матке, особенно для женщин, которые не могут себе позволить получить вакцину против ВПЧ.
Рак шейки матки – злокачественное заболевание, фактором появления которого является вирус папилломы человека (ВПЧ). Ученые из Хьюстонского университета выяснили, что цервикальная неоплазия не формировалась у мышей с ВПЧ при получении медроксипрогестерона ацетат. Далее исследователи решили узнать, будет ли эффект от МПА, если цервикальная интраэпителиальная неоплазия (ЦИН) уже развилась.
Грызуны, имеющие ЦИН и получавшие МПА, не имели развития рака шейки матки. Лекарство также уменьшало уже имеющиеся предраковые поражения, из этого следует, что медикамент имеет химиопротективное действие. Исследователи считают, что МПА станет химиопрофилактическим средством при раке шейки матке, особенно для женщин, которые не могут себе позволить получить вакцину против ВПЧ.
Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 18:04