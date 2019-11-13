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Экс-жена Сильвестра Сталлоне Бригитта Нильсен рассказала о драке с Мадонной

Датская актриса Бригитта Нильсен рассказала о своем конфликте и драке с Мадонной. Экс-жена Сильвестра Сталлоне также заявила, что она отомстила поп-звезде, проведя ночь с Шоном Пенном, который тогда еще был мужем артистки.
Экс-жена Сильвестра Сталлоне Бригитта Нильсен рассказала о драке с Мадонной

Недавно Бригитта Нильсен присоединились к компании против Мадонны, запущенной поклонниками самой певицы. Звезду обвиняют в постоянных опозданиях и срывах концертов, кроме того, за них отказываются возвращать деньги. Экс-жена Сильвестра Сталлоне заявила, что поп-звезда всегда ставила себя выше остальных и неуважительно относилась к поклонникам.

Бригитта Нильсен вспомнила о своей драке с Мадонной, состоявшейся в далеком 1987 году. Тогда обе знаменитости проводили время в одном из ночных клубов Нью-Йорка. Певица несколько раз наступила на ноги актрисе, и та сделала ей замечание, однако вскоре это опять повторилось. Тогда экс-жена Сильвестра Сталлоне не выдержала и дала певице сильную пощечину, потом их разняли охранники, ведь актриса была значительно крупнее своей оппонентки.

Несколько месяцев спустя Бригитта Нильсен нашла еще один способ отомстить Мадонне. Обе знаменитости отдыхали на Лазурном берегу. Актриса тогда была замужем за Сильвестром Сталлоне, однако это не помешало ей провести ночь с Шоном Пенном, хотя он тогда являлся супругом поп-звезды. Эту ситуацию артистка вспоминает исключительно с улыбкой.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:09

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