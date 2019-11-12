Мать Юлии Началовой тронута поддержкой поклонников покойной певицы

В марте этого года скончалась певица Юлия Началова, что стало большой неожиданностью для ее поклонников и семьи. Несколько месяцев подряд публика требовала от властей наградить Юлию Началову статусом заслуженной артистки России посмертно. Недавно в своем микроблоге Таисия Началова поблагодарила граждан, которые выступали в поддержку ее дочери. Она призналась, что тронута до глубины искренностью поклонников Началовой, а также отметила, что участниками этой акции стали граждане всех возрастов.Особую благодарность Таисия Началова выразила детям, которые полюбили песни певицы.