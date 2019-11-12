Орландо Блум и Кэти Перри сыграют свадьбу в Египте

Согласно недавнему сообщению иностранного таблоида, Кэти Перри и Орландо Блум так полюбили недавнее путешествие к древним пирамидам, что они планируют провести свою свадьбу возле них. Актер, предположительно, согласился и сказал, что ничто не может быть более романтичным. С предрасположенностью певицы к бракосочетанию в экзотических местах Египет станет хорошим местом, так как её предыдущий брак был заключен в Индии. До сих пор не поступало официального обращения от самих знаменитостей, но американские издания засомневались в правдивости подобного решения.Напоминаем, что Перри отпраздновала свой 35-й день рождения в Египте, после которого актер рассказал, что поездка к древним сооружением и их осмотр был похож на "наблюдение за целым космосом". Блум сделал предложение поп-исполнительнице в День святого Валентина. Известно, что звезда Голливуда подарил ей кольцо, которое стоило почти 4 млн фунтов стерлингов. Пара встречается почти три года. В СМИ ранее распространялась информация о нескольких перерывах в их отношениях, которые в конечном итоге укрепились.