Режиссер фильма “Ла-Ла Ленд” Дэмьен Шазелл выпустит новый проект с Брэдом Питтом
Режиссер фильма “Ла-Ла Ленд” Дэмьен Шазелл снимет драму с участием американского актера Брэда Питта. Ожидается также подписание контракта с актрисой Эммой Стоун.
Сюжет драмы рассказывает о периоде, когда наблюдается переход от привычного немого кино к звуковым фильмам, что стало переломным для Голливуда. Брэд Питт и Эмма Стоун исполнят главные роли, но пока актеры не подписали контракт. Как передает Deadline, в борьбе с выпуск кинокартины победила кинокомпания Paramount. Новый фильм режиссера Дэмьена Шазелла поступит ограниченный прокат в преддверии Рождества 2021 года. Как отмечают эксперты, в это время обычно выходят проекты, претендующие на получение наград, выдаваемых Американской Киноакадемией.
Ранее стало известно о начале работы над 25-м фильмом Бондианы, получившей наименование “Не время умирать”. Она впоследствии станет наиболее дорогостоящей за всю историю франшизы. Психологи уверены, что большая популярность Джеймса Бонда скрывается в его харизматичности, как передает “Слово и Дело”.
Сюжет драмы рассказывает о периоде, когда наблюдается переход от привычного немого кино к звуковым фильмам, что стало переломным для Голливуда. Брэд Питт и Эмма Стоун исполнят главные роли, но пока актеры не подписали контракт. Как передает Deadline, в борьбе с выпуск кинокартины победила кинокомпания Paramount. Новый фильм режиссера Дэмьена Шазелла поступит ограниченный прокат в преддверии Рождества 2021 года. Как отмечают эксперты, в это время обычно выходят проекты, претендующие на получение наград, выдаваемых Американской Киноакадемией.
Ранее стало известно о начале работы над 25-м фильмом Бондианы, получившей наименование “Не время умирать”. Она впоследствии станет наиболее дорогостоящей за всю историю франшизы. Психологи уверены, что большая популярность Джеймса Бонда скрывается в его харизматичности, как передает “Слово и Дело”.