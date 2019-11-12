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Во время выписки жены из роддома Дмитрий Ульянов участвовал в пробах с Олесей Судзиловской

Юлия Ульянова рассказала о том, как во время ее выписки из роддома Дмитрий Ульянов участвовал в пробах. Жена актера тогда проплакала весь день, так как была не в лучшем расположении духа, а муж в тот момент играл сценки с Олесей Судзиловской.
Во время выписки жены из роддома Дмитрий Ульянов участвовал в пробах с Олесей Судзиловской

Супруга Дмитрия Ульянова отметила, что состоять в браке с артистом достаточно сложно, однако она сама не раз работала в этой индустрии, поэтому в целом спокойно относится к занятости избранника. При этом Юлия Ульянова вспомнила один момент, когда поведение супруга ее сильно ранило. Во время выписки из роддома жена не дождалась своего мужа, так как в этот момент он находился на пробах вместе с Олесей Судзиловской.

Тогда Юлия Ульянова проплакала весь день, ведь нахождение в роддоме далось ей непросто, а тут еще такая ситуация приключилась в настолько важный для нее день. В будущим подобного недопонимания у супругов никогда больше не возникало.

Также жена Дмитрия Ульянова рассказала, что она спокойно относится к постельным сценам мужа в кино. Супруга прекрасно понимает, что в такой ситуации актеры думают о том, как они выглядят в кадре и стараются выполнять команды режиссера. Юлия Ульянова сама снималась в подобной сцене и поэтому никогда не испытывала ревности из-за таких ситуаций. Она сравнила поцелуи в кадре с дракой – оба этих действия являются постановочными, поэтому нет никакого смысла волноваться на этот счет.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:57

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