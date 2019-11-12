Во время выписки жены из роддома Дмитрий Ульянов участвовал в пробах с Олесей Судзиловской





Супруга Дмитрия Ульянова отметила, что состоять в браке с артистом достаточно сложно, однако она сама не раз работала в этой индустрии, поэтому в целом спокойно относится к занятости избранника. При этом Юлия Ульянова вспомнила один момент, когда поведение супруга ее сильно ранило. Во время выписки из роддома жена не дождалась своего мужа, так как в этот момент он находился на пробах вместе с Олесей Судзиловской.Тогда Юлия Ульянова проплакала весь день, ведь нахождение в роддоме далось ей непросто, а тут еще такая ситуация приключилась в настолько важный для нее день. В будущим подобного недопонимания у супругов никогда больше не возникало.Также жена Дмитрия Ульянова рассказала, что она спокойно относится к постельным сценам мужа в кино. Супруга прекрасно понимает, что в такой ситуации актеры думают о том, как они выглядят в кадре и стараются выполнять команды режиссера. Юлия Ульянова сама снималась в подобной сцене и поэтому никогда не испытывала ревности из-за таких ситуаций. Она сравнила поцелуи в кадре с дракой – оба этих действия являются постановочными, поэтому нет никакого смысла волноваться на этот счет.