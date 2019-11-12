Ученые создали импланты, срастающиеся с натуральной костью





Новая технология разработана на основе синтетического силиката кальция и керамики. К биоматериалам, которые нужны для имплантов, предъявляют повышенные требования. Они должны позитивно влиять на организм, так как находятся с ними в постоянном контакте в организме. Также искусственная кость обязательно должна создаваться пористой, именно так клетки костной ткани смогут прорости внутрь импланта. Сам материал должен стимулировать рост, деление и дифференцирование клеток.Синтетический силикат нужен, чтобы устранить мелкие дефекты в челюстно-лицевой хирургии, а керамику используют для серьезных операций. В импланты добавляют наночастицы из серебра или золота, чтобы создать новый материал используют современную технологию плазменного спекания, а новый материал был протестирован на грызунах. Специалисты верят, что методы позволят удешевить отечественные материалы для костной хирургии.