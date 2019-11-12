Экономисты дали прогноз курса рубля на зимний период





Прогнозы российских специалистов относительно курса рубля по отношению к иностранным валютам являются неутешительными. Андрей Кочетков, являющийся ведущим аналитиком брокерской компании «Открытие Брокер», говорит о возможном падении с начала декабря. Отмечается, что цена на покупку доллара вырастет до 65 рублей. Подобная тенденция связана отчасти с трансфертами федерального бюджета, что увеличивает объем ликвидности на рынке. Другим фактором экономисты называют повышение спроса на валюту среди россиян из-за наступающего туристического сезона.Кроме прочего, в декабре и ноябре растут выплаты по внешнему долгу. Все же эксперты заверяют, что прогнозы могут поменяться из-за возможности ускорения инфляции, расходов из бюджета и колебаний динамики внешних рынков. Надежды на укрепление рубля стоит возлагать лишь при повышении или стабильности цен на нефть, что выразится в ослаблении американской валюты. Кочетков также отметил, что положительно могут повлиять также стабильность сырьевых рынков и спроса на сравнительно высокую доходность.