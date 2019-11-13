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Google Chrome будет маркировать быстрые и медленные сайты

Google Chrome нашел способ оповещать пользователей о том, как долго ждать загрузки запрашиваемой страницы. Теперь мобильная версия браузера будет маркировать быстрые и медленные сайты специальными значками и соответствующими надписями.

Кроме того, что благодаря новой функции пользователи смогут решать, готовы ли они ждать загрузки «медленного» сайта, новая услуга также даст возможность определить, является ли случай длительного подключения проблемой оптимизации или же вопрос в неполадках с интернетом. Это, по задумке разработчиков, будет стимулом для владельцев порталов создавать мобильные версии своих интернет-магазинов и прочих торговых платформ.

Пока Google Chrome еще не установил единый способ маркирования быстрых и медленных сайтов, так как планирует в ходе экспериментов подобрать наиболее подходящие значки и оповещения, однако некоторые наработки все же уже есть. Так, быстрозагружаемые страницы получили зеленую полоску, как символ высокой скорости отображения, в то время как неоптимизированные к открытию на мобильных гаджетах – красным треугольником и соответствующей надписью, которая гласит «зачастую загружается медленно».

Также планируется в контекстном меню отображать и числовой показатель скорости загрузки, но он будет общим, а не рассчитываться отдельным для каждого нового открытия сайта. Подобный функционал дополнит уже существующий набор инструментов мобильной версии браузера Google Chrome, разработанный для определения необходимости оптимизации страниц, а также позволит мотивировать разработчиков изначально задумываться над необходимостью создания таких продуктов, которые будут достаточно быстро отображаться на экране девайсов.

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Технологии
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 04:10

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