Анастасия Волочкова считает, что Ксения Собчак завидует ее успеху среди мужчин





Не так давно на YouTube-канале Ксении Собчак появился выпуск шоу "Осторожно, Собчак", где главной героиней стала известная российская балерина Анастасия Волочкова. Тогда последняя решила, что бывшая подруга специально выставила ее в нелучшем свете, якобы найдя в спальне знаменитости фаллоимитатор. Ксения Собчак не стеснялась провоцировать балерину, хотя прекрасно знает, насколько она ранимый и открытый человек.Позже Анастасия Волочкова снова дала интервью, где отметила, что Ксения Собчак стоит козни в ее сторону из-за зависти. По мнению балерины, экс-кандидат в президенты завидует ее успеху, красоте, пышным формам, а больше всего - ее успеху среди мужчин, ведь сама такими "победами" похвастаться не может.Анастасия Волочкова добавила, нужно сказать спасибо, что Ксения Собчак не принесла в ее дом какие-нибудь наркотики, а также отметила, что телеведущая якобы тайно установила скрытые камеры в ее бане, хотя последняя не раз отмечала, что все условия съемки оговариваются со знаменитостями заранее, а в кадре балерина сама показала на камеру свой знаменитый шпагат над купелью.