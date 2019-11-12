«Русские витязи» получили четыре новых истребителя Су-35С





Новые Су-35С были переданы «Русским витязям» работниками завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре. На месте был проведен осмотр многоцелевых истребителей, а затем состоялся пробный полет. Убедившись в исправности самолетов, авиационная группа прямо на них отправилась в Подмосковье, где они базируется в обычное время. Для дозаправки была совершена посадка под Новосибирском.Теперь на вооружении «Русских витязей» будут стоять четыре Су-35С и восемь Су-30М. Последние были получены авиационной группой в 2016 году. От них не собираются отказываться, поэтому в будущих шоу можно будет заметить и эти боевые машины. Передав 4 Су-35С «Русским витязям», завод-изготовитель в Комсомольске-на-Амуре заранее выполнил свои планы на 2019 год. Всего за этот период военным были переданы 10 истребителей данной модели.Напомним, «Русские витязи» были созданы 28 лет назад, в авиационную группу до сих пор входят все те же 5 летчиков. Они являются единственным коллективом в мире, исполняющим высший пилотаж на тяжелых истребителях вроде Су-27 и Су-30М. Их самолеты отличаются от обычных уникальной раскраской, которая уже давно стала визитной карточкой группы.