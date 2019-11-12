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Эксперты научились определять наркоманов по отпечатку пальца

Британские ученые разработали новый метод определения наркоманов с помощью масс-спектрометрии. Эксперты из Университета Суррея научились выявлять недавний прием психоактивных веществ по отпечатку пальца.

Тест на отпечатки пальцев, разработанный британскими учеными, может определить, пропускают ли пациенты прием лекарств или злоупотребляют запрещенными веществами. Исследователи из Университета Суррея смогли создать сканер, используя образцы отпечатков пальцев от наркозависимых, обращающихся за лечением в клинику реабилитации. Большинство из них употребили героин или кокаин за предыдущие 24 часа. 50 участникам было указано тщательно вымыть руки с мылом и водой, прежде чем надевать одноразовые перчатки, чтобы руки потели для предоставления образца якобы "чистых" биометрических данных.

Результаты показали, что эта неинвазивная и инновационная технология достаточно чувствительна к запрещенным препаратам класса А даже после того, как наркоманы использовали средства гигиены. Эксперты смогли обнаружить следы бензоилекгонина и метилэгонина, химических показателей, присутствующих в отпечатках пальцев, после употребления кокаина. Ожидается, что эта разработка позволит внедрить портативные тесты на наркотики в течение следующего десятилетия. Плюсом нового метода является стерильность, отсутствие нужды в иглах и точность определения в отличие от анализа крови или слюны.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:16

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