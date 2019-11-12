Максим Виторган оставил лестный комментарий телеведущей Олесе Судзиловской





На своей странице в Instagram Олеся Судзиловская опубликовала снимок в красном купальнике у бассейна. Максим Виторган поспешил прокомментировать публикацию словами: "Ты что творишь?", на что модель ответила, что занимается спортом. Примечательно, что примерно в тот же период времени Нино Нинидзе, коллега и предполагаемая возлюбленная Максима Виторгана, на своей странице опубликовала высказывание по поводу негативных эмоций.Актриса сравнила негатив с колье. Нино Нинидзе написала, что сначала, когда женщине дарят колье, оно ей очень нравится, но с каждым днем все меньше, а через год украшение и вовсе кажется "старьем". Поклонники предположили, что таким образом артистка хотела показать избраннику, что ей было неприятно его внимание блондинке.