Врач рассказал о действиях в случае сильной боли при мышечном спазме





Мышечный спазм может возникнуть по самым разным причинам: из-за чрезмерной физической активности, резкого движения, стресса и даже перенапряжения. В таком случае врач советует действовать по простому алгоритму. Первый шаг – оставить в покое проблемную зону. В таких случаях лучше полежать или посидеть, а затем нужно приступить к согреванию этой части тела. В этом поможет поход в ванну, баню или сауну. Также нужно использовать внутреннее согревание – горячее питье и еду. После этого можно полежать под теплым одеялом или одеться теплее обычного.Следующий этап действий при мышечном спазме – это легкая общая нагрузка. Она может включать пешую прогулку, небольшое количество приседаний или сгибаний поврежденной конечности. Во время таких нагрузок нужно следить за тем, чтобы болевые ощущения не вернулись или не появились новые.Последний этап самопомощи при мышечном спазме – массаж. Его можно сделать самому или обратиться к специалисту. При этом, все эти этапы могут занять у человека пару часов, однако если боль серьезная – лучше не спешить. В случае повторения ситуации врач советует обратиться в больницу за квалифицированной помощью.