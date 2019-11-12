АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уфолог "нашел" инопланетную фигуру, спрятанную в туманности…
EUR 70.48 USD 63.91
Курс валют на 12.11.2019

Тилль Линдеманн из Rammstein даст сольный концерт в Санкт-Петербурге

Легендарный вокалист метал-группы Rammstein собирается вернуться в Россию с концертом. Известно, что Тилль Линдеманн выступит с сольным проектом в Санкт-Петербурге.

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн недавно опубликовал список городов, которые он посетит в рамках будущего турне для поддержки проекта Lindemann. Для этой цели музыкант объединился в бэнд с бывшими участниками Pain и Hypocrisy. Прямо сейчас метал-звезды готовят к выпуску новый музыкальный альбом F&M, песни из которого сыграют во время весенних гастролей. Кроме прочего, вокалист из Германии собирается выступить в нескольких городах России.

Известно, что композиции авторства Линдеманна можно будет прослушать вживую в Санкт-Петербурге 2 марта 2020 года в КСК «Сибур Арена», а фанаты в Москве обрадуются приезду музыканта 15 марта. Другими местами "метал-маршрута" окажутся Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, а также в столицах Украины и Беларуси. Счастливчики смогут услышать неповторимый голос певца как на немецком, так и на английском языке. F&M является новой главой в творчестве фронтмена Rammstein, поскольку альбом был создан в сотрудничестве с Петером Тэгтгреном. Организаторы концертов предупреждают, что продажи билетов начнутся уже с 18 ноября.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые создали импланты, срастающиеся с натуральной…
Экономисты дали прогноз курса рубля на зимний…
Анастасия Волочкова считает, что Ксения Собчак завидует ее успеху среди…
Стала известной дата презентации нового Mercedes-Maybach…
Эвелина Бледанс показала свое подростковое фото и раскритиковала собственную…
Телеведущая Ксения Бородина призналась, что все девушки на проекте "Дом-2" стремятся увеличить грудь из-за бесплатных…
К дебюту готовится новый седан Hyundai…
Максим Виторган оставил лестный комментарий телеведущей Олесе…
Дмитрий Ульянов рассказал о знакомстве с будущей…
Экс-участница проекта "Дом-2" Мэри Кулешова не желает рассказывать конец истории об избиении…
Китайские СМИ: Флот КНР пока уступает ВМФ…
Татьяна Тотьмянина резко ответила критикующем ее…
Ученые нашли способ диагностировать болезнь Альцгеймера по…
Юлия Ковальчук в свой день рождения презентовала клип на песню…
Умные часы Apple Watch 6 обзаведутся улучшенной защитой от…
Актрису хоррора "Из темноты" Такер Мур-Рид обвиняют в реальном убийстве по сценарию…
Ольга "Солнце" Николаева показала свой "дневник…
В Дубае представили самый мощный серийный гиперкар в мире Aspark…
Андрей Чуев и Виктория Морозова рассказали об успехах в лечении…
В Сети опубликовали первые изображения Sony Xperia…
Врач назвала полный список признаков рака поджелудочной…
«Будет свадьба»: Михаил Шуфутинский женится, когда его «выберет достойная…
Доктора рассказали о свойствах витамина D, помогающих бороться с…
Филипп Киркоров с букетом цветов пришел на могилу Людмилы…
В США школьник оказался в реанимации после курения вейпа из-за отказавших…
Константин Богомолов остался опозоренным в пустом зале во время спектакля по его…
Эксперты установили вероятность вымирания человечества за…
Пелагея намекнула на вторую беременность и рассказала о воспитании старшей…
Ученые рассказали о положительном эффекте массажа на здоровье…
Дочь Виктории Бони Анджелина вынуждена передвигаться на костылях из-за сильного…
Названы самые яркие романы отмечающей 27-летие Алены…
Эксперты заявили о подорожании в России авто марки Volvo с января 2020…
Ведущий Антон Беккужев заступился за звезду "Дом-2" Ольгу…
Названы продукты, в которых плесень является…
ПСБ запустил для клиентов "Онлайн-вклад" с доходностью до 6,45%…
Звезда "Дом-2" Анастасия Лисова с мужем чуть не погибли в…
Врачи составили список самых полезных продуктов при гриппе и…
Виктория Лопырева рассказала о предложении руки и сердца от Игоря…
Стриминговый сервис Google Stadia запустят лишь с 12…
В будущих фильмах киностудии Marve появятся три новых…
Просмотреть все новости