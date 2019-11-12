Тилль Линдеманн из Rammstein даст сольный концерт в Санкт-Петербурге





Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн недавно опубликовал список городов, которые он посетит в рамках будущего турне для поддержки проекта Lindemann. Для этой цели музыкант объединился в бэнд с бывшими участниками Pain и Hypocrisy. Прямо сейчас метал-звезды готовят к выпуску новый музыкальный альбом F&M, песни из которого сыграют во время весенних гастролей. Кроме прочего, вокалист из Германии собирается выступить в нескольких городах России.Известно, что композиции авторства Линдеманна можно будет прослушать вживую в Санкт-Петербурге 2 марта 2020 года в КСК «Сибур Арена», а фанаты в Москве обрадуются приезду музыканта 15 марта. Другими местами "метал-маршрута" окажутся Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, а также в столицах Украины и Беларуси. Счастливчики смогут услышать неповторимый голос певца как на немецком, так и на английском языке. F&M является новой главой в творчестве фронтмена Rammstein, поскольку альбом был создан в сотрудничестве с Петером Тэгтгреном. Организаторы концертов предупреждают, что продажи билетов начнутся уже с 18 ноября.