Экс-участница проекта "Дом-2" Мэри Кулешова не желает рассказывать конец истории об избиении хоккеистом

Прежде звезда "Дома-2" Мэри Кулешова написала в микроблоге в Instagram два поста, посвященные отношениям с экс-возлюбленным и их дракам. Теперь же брюнетка призналась, что ей эмоционально было слишком тяжело выкладывать подобное, она до сих пор не может смириться с тем, что написала. Историю девушка опубликовала в разделе Stories, а затем удалила. Тем не менее, Кулешова призвала всех, кто хочет узнать продолжение и финал истории, пообщаться с ней в прямом эфире, где она все расскажет.Мэри Кулешова познакомилась с другом избранника своей подруги, молодой человек оказался хоккеистом. Между ними вспыхнул бурный роман, затем они стали жить вместе - Кулешова переехала к возлюбленному. Сначала между ними возникали конфликты и драки, что обоим даже нравилось, ведь добавляло "перчинку" в отношения. Далее, видимо, все зашло слишком далеко, и молодой человек сильно избил избранницу, ведь она называет те события "мясорубкой".Мэри Кулешова рассказала, что поведает подробности и финал происходящего только в прямом эфире, а далее будет делиться более веселыми историями из своей жизни, каких у звезды проекта "Дом-2" есть немало.