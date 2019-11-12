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Эвелина Бледанс показала свое подростковое фото и раскритиковала собственную внешность

Эвелина Бледанс показала поклонникам свое подростковое фото, на котором поджимает губы и демонстрирует модные в то время тонкие брови. В комментарии к снимку актриса раскритиковала собственную внешность, признавшись, что не понимает, как ей «такое могло нравиться».
Эвелина Бледанс показала свое подростковое фото и раскритиковала собственную внешность

Эвелина Бледанс демонстрирует подписчикам своей страницы в Instagram не только кадры из постановочных фотосессий, но и много более «живых» и ярких фото, на которых она выглядит далеко не идеально, но все же не менее привлекательно. Так, на одном из опубликованных артисткой снимке можно увидеть звезду «Маски-шоу» образца 80-х, когда она была еще подростком.


На черно-белом архивном фото из школьного альбома Бледанс поджимает губы и демонстрирует модные в то время тонкие брови. Актриса обратила внимание подписчиков на то, что в возрасте 12-15 лет очень стеснялась пухлого рта, пытаясь делать его визуально меньше. Поэтому нынешние обвинения хейтеров в том, что губы знаменитости «сделанные», беспочвенны: у актрисы это от природы. Кроме того, в подписи к опубликованному подростковому фото Эвелина Бледанс также раскритиковала и собственные вкусы. По словам актрисы, она не понимает, как ранее могла считать красивой подобную форму бровей и нравится себе на этом снимке, тогда как в реальности ее внешность в то время оставляла желать лучшего.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:10

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