Нюша скопировала стиль съемок Анастасии Квитко на новом фото с отдыха





Недавно Нюша вместе с семьей отправилась в длительное путешествие по разным странам и континентам. Сначала артистка посетила США, а теперь находится в Бельгии. Знаменитость регулярно публикует фото с отдыха, причем многие из них достаточно откровенные, так как певица позирует на них в купальниках. В этот раз артистка опубликовала снимок, сделанный со спины ее супругом Игорем Сивовым. На нем звезда запечатлена в черном купальнике и накидке-сетке. Также стоит отметить мокрые волосы и полное отсутствие макияжа.Поклонники Нюши были поражены таким снимком и завалили певицу множеством комплиментов. Многие отметили тот факт, что артистка возвращает свою форму после родов и с каждым днем выглядит все более привлекательно. Не обошлось и без негативных комментариев. В них подписчики исполнительницы в очередной раз заявили, что подобные откровенные снимки не должны появляться в Instagram. Также фолловеры обвинили певицу в копировании Анастасии Квитко.Напомним, Нюша после родов не захотела быстро возвращать свою форму. Певица рассказала, что будет это делать медленно и без сильных стрессов для всего организма. Поэтому она скорректировала питание и начала выполнять простые упражнения.