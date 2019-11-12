Ольга "Солнце" Николаева показала свой "дневник раздолбая"

Ольга "Солнце" Николаева не имеет официальной работы. Девушка активно путешествует, ведет свой блог, пишет песни и дает концерты во многих городах. При этом она, по ее словам, никогда не может придерживаться расписания. В своем микроблоге в соцсети звезда рассказала, что встала она недавно в 10 часов утра, вместо того, чтобы подняться, снова легла спать.В итоге Ольга Николаева поднялась в 14:00, затем отправилась завтракать, а через час ей нужно было разместить ссылки на свои авторские книги, но вместо этого был второй завтрак. После звезда проекта "Дом-2" пошла смотреть телевизор, вместо того, чтобы собрать чемодан, ведь на следующий день ей нужно было улетать. В 20:00 вместо ужина девушка предпочла бутерброд, хотя в холодильнике был вкусный ужин, час она собиралась уложить вещи к отъезду, еще через час вместо этого села писать песню.Собрала в итоге Ольга Николаева чемодан только спустя два часа, а ко сну отошла в 5 часов утра. Публикацию звезда проекта "Дом-2" назвала "Дневником раздолбая", однако фолловеры отметили, что творческие люди должны иметь возможность реализовывать свои таланты в любой момент, а также хорошо отдыхать.