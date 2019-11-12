К дебюту готовится новый седан Hyundai Aura





Компания Hyundai анонсировала новый четырехдверный компактный седан Aura, показав изображение шильдика. Модель готовится к выпуску в Индии, а официальную презентацию ожидают в ближайшее время. Модель Xcent предлагается по цене 581-879 тысяч рупий, поэтому эксперты уверены, что стоимость новинки не будет сильно отличаться. Модель уже была замечена на дорожных тестах, в связи с чем специалисты считают, что автомобиль будет выполнен в стиле Grand i10 Nios.Ожидается, что Hyundai Aura будет оснащен бензиновым двигателем на 1,2 литра и трехцилиндровым турбодизелем U2 CRDi. При этом мотор сможет работать в паре с МКПП или роботизированным КПП с одним сцеплением.