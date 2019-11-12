Актрису хоррора "Из темноты" Такер Мур-Рид обвиняют в реальном убийстве по сценарию фильма





Актриса, чей персонаж стреляет в туристического гида в предстоящем фильме ужасов, была обвинена в аналогичном убийстве в реальной жизни. Известно, что обвинения были выдвинуты всего через день после завершения съемок. Речь идет о 30-летнем американском блогере Эйслинг Такер Мур-Рид, исполнительнице главной роли Валери Фауст в предстоящем хорроре "Из темноты". Создатели киноленты говорят, что они не знали о прошлом артистки, а также, что она, возможно, понесет ответственность за непредумышленное убийство родного дяди в 2016-м году. Как утверждает Мур-Рид, смерть наступила в результате самообороны.В то время, как актриса участвовала в пятимесячном проекте, следователи завладели кадрами с её мобильного телефона, которые она снимала во время стрельбы. Из-за этого дело переоформили в для обвинения предумышленном убийстве, поскольку вероятной причиной оказался личный конфликт. Другие участники съемок отмечали жуткое сходство между реальной ситуацией и сюжетом предстоящей киноработы. Мур-Рид в настоящее время находится под следствием и пребывает в месте предварительного заключения без права внесения залога. Судебное разбирательство по этому делу назначено на следующий месяц. Будущий фильм ужасов, как ожидается, появится в 2020 году.