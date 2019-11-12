Китайские СМИ: Флот КНР пока уступает ВМФ России





Основной темой статьи является действия морских сил Вьетнама в Южно-Китайском море, а именно возле спорного архипелага Спратли, на который претендуют 6 стран. Журналисты отмечают, что подобные действия провоцируются США, желающими узнать, как КНР отреагирует на такую активность.В ходе обсуждения возможных ответов на подобные действия эксперты обратили внимание на тот факт, что китайский флот по силе занимает третье место в мире. Такое заявление можно назвать достаточно резонансным, ведь в последнее время официальная пресса правительства КНР считает, что местные ВМС находятся на второй строчке и уступают только США.По данным издания Sohu, флот РФ превосходит морские силы Китая в первую очередь за счет большого числа современных подводных лодок, способных решать широкий спектр задач в любой точке мирового океана. Также российский ВМФ имеет множество разных специализированных кораблей, отсутствующих в настоящий момент у КНР.Несмотря на это, представители издания отмечают, что в ближайшее время флот Китая должен превзойти российский, однако пока этого не произошло. При этом была выражена уверенность, что ВМС КНР способны защитить свое водное пространство.