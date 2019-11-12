Ученые нашли способ диагностировать болезнь Альцгеймера по сетчатке





Ученые из Университета Миннесоты протестировали метод гиперспектральной визуализации для определения присутствия бета-амилоида. Эта техника позволяет узнать о наличии болезни Альцгеймера еще до того, как токсичные бляшки начнут скапливаться в мозге, провоцируя гибель нейронов, что является необратимым явлением. В эксперименте участвовали 19 пациентов с различными стадиями развития недуга, а полученные результаты сравнили с контрольной группой. Диагностика показала чувствительность скрининга даже на ранних стадиях болезни, а наиболее информативной оказалась для граждан с умеренной когнитивной дисфункцией.Данный метод определения болезни Альцгеймера является неинвазивным и занимает всего 10 минут. Тест можно пройти вне зависимости от наличия катаракты, глаукомы и других заболеваний глаз. Ученые намерены провести новые клинические исследования для внедрения нового метода в практику.