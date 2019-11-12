Дмитрий Ульянов рассказал о знакомстве с будущей женой





Дмитрий и Юлия Ульяновы познакомились в начале 2000-х. Тогда актер еще не добился больших успехов в карьере, а его будущая избранница иногда подрабатывала гримером на съемочной площадке. Несмотря на это, впервые познакомились они в обычном магазине. В тот день артист встретил свою однокурсницу, а рядом с ней оказалась другая девушка, сразу поразившая его. С первых секунд актер понял, что во чтобы то не стало женится на этой женщине.Сама Юлия Ульянова отмечает, что будущий муж ей тоже сильно понравился. При этом, признается она, тогда у нее к актерам было предвзятое отношение, однако симпатия перевесила сомнения. Спустя пару месяцев будущие супруги начали встречаться. Первое время они жили в съемной коммунальной квартире. Родители артиста были против этих отношений, так как считали, что их сыну это помешает в развитии карьеры.Дмитрий Ульянов отмечает, что супруга очень сильно напоминает его мать. Юлия Ульянова умеет держать дистанцию и всегда старается быть женщиной. Эти черты есть и у родительницы актера. Супруга артиста никогда не выходит из дома без макияжа и даже в домашней обстановке старается выглядеть привлекательно.