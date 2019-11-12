Умные часы Apple Watch 6 обзаведутся улучшенной защитой от влаги





Го Минхао провел собственный анализ вероятных характеристик, которыми будут обладать умные часы Apple Watch 6. По словам эксперта, новинка получит улучшенный прием сигнала, повышенную производительность и усиленную водонепроницаемость. Работа аппарата станет эффективнее за счет использования печатных плат LCP. Производством последних займутся компании Dongshan Precision, Avary Holding, а также Flexium Interconnect. Часы смогут подключаться к Wi-Fi и лучше отследить сон.Предполагается, что обновленная защита от влаги поможет заниматься дайвингом или кататься на водных лыжах, где есть риск подвергнуть аппарат большему давлению воды. Презентация новинки ожидается в сентябре 2020 года.