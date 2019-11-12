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Умные часы Apple Watch 6 обзаведутся улучшенной защитой от влаги

Умные часы Apple Watch 6 получат улучшенную защиту от влаги. Об этом заявил аналитик компании Го Минхао.

Го Минхао провел собственный анализ вероятных характеристик, которыми будут обладать умные часы Apple Watch 6. По словам эксперта, новинка получит улучшенный прием сигнала, повышенную производительность и усиленную водонепроницаемость. Работа аппарата станет эффективнее за счет использования печатных плат LCP. Производством последних займутся компании Dongshan Precision, Avary Holding, а также Flexium Interconnect. Часы смогут подключаться к Wi-Fi и лучше отследить сон.

Предполагается, что обновленная защита от влаги поможет заниматься дайвингом или кататься на водных лыжах, где есть риск подвергнуть аппарат большему давлению воды. Презентация новинки ожидается в сентябре 2020 года.

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Технологии / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:22

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