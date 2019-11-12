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Татьяна Тотьмянина резко ответила критикующем ее хейтерам

Татьяна Тотьмянина опубликовала на своей странице в Instagram пост, адресованный тем, кого не устраивает ее семья и образ жизни. Фигуристка резко ответила критикующим ее хейтерам, процитировав Фаину Раневскую.
Татьяна Тотьмянина резко ответила критикующем ее хейтерам

Не так давно заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанные во время пребывания ее семьи в Париже. На снимках спортсменка позирует со своими дочками: 10-летней Елизаветой и 4-летней Мишель, которые вместе с родителями отправились в небольшое путешествие по Франции. Кадры получились совершенно обычными и вполне привычными для микроблогов знаменитостей, однако реакция подписчиков страницы фигуристки оказалась совершенно непредсказуемой. Хейтеры начали наперебой обвинять Тотьмянину в отсутствии патриотизма, в меркантильности, а также в прививании детям неправильных ценностей.

Супруга Алексея Ягудина решила, что не собирается терпеть подобные оскорбления и необоснованную критику молча, и написала недоброжелателям содержательный ответ. Пост, адресованный хейтерам, Татьяна Тотьмянина начала, процитировав Фаину Раневскую, отметив, что придерживается тех же жизненных принципов. А после сообщила, что все, кого не устраивает ее семья, образ жизни или выбор стран для отдыха, могут быть «свободны».

Фигуристка также отметила, что никому не позволит самоутверждаться за счет ее семьи, а также попросила желающих высказать свое мнение подумать, «ждут ли их здесь». Поклонники спортсменки поддержали ее позицию в отношении хейтеров, а также посоветовали не заострять внимание на высказываниях злопыхателей и «беречь нервы».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:42

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