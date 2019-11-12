Татьяна Тотьмянина резко ответила критикующем ее хейтерам

Не так давно заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанные во время пребывания ее семьи в Париже. На снимках спортсменка позирует со своими дочками: 10-летней Елизаветой и 4-летней Мишель, которые вместе с родителями отправились в небольшое путешествие по Франции. Кадры получились совершенно обычными и вполне привычными для микроблогов знаменитостей, однако реакция подписчиков страницы фигуристки оказалась совершенно непредсказуемой. Хейтеры начали наперебой обвинять Тотьмянину в отсутствии патриотизма, в меркантильности, а также в прививании детям неправильных ценностей.Супруга Алексея Ягудина решила, что не собирается терпеть подобные оскорбления и необоснованную критику молча, и написала недоброжелателям содержательный ответ. Пост, адресованный хейтерам, Татьяна Тотьмянина начала, процитировав Фаину Раневскую, отметив, что придерживается тех же жизненных принципов. А после сообщила, что все, кого не устраивает ее семья, образ жизни или выбор стран для отдыха, могут быть «свободны».Фигуристка также отметила, что никому не позволит самоутверждаться за счет ее семьи, а также попросила желающих высказать свое мнение подумать, «ждут ли их здесь». Поклонники спортсменки поддержали ее позицию в отношении хейтеров, а также посоветовали не заострять внимание на высказываниях злопыхателей и «беречь нервы».