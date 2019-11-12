Доктора рассказали о свойствах витамина D, помогающих бороться с меланомой





Исследователи провели наблюдения за лабораторными мышами и выяснили, что витамин D может повлиять на передачу сигналов в клетках меланомы и даже замедлять их рост. У грызунов, используемых для экспериментов, получилось уменьшить агрессивность клеток и устранить появление метастазов в легких.Рецепторы этого витамина обнаружили во всем организме, а его недостаток может вызывать проблемы роста клеток органов и даже провоцировать онкологические процессы. Исследователи наблюдали за активностью гена, отвечающего за возникновение VDR в меланоме, у 703 людей без метастаз и 535 испытуемых с выявленными метастазами. Эксперты планировали узнать, связано ли количество VDR в клетках с генетическими преобразованиями, которые начинаются при агрессии опухоли. Параллельно велись эксперименты и на грызунах.Как выяснилось, чем меньше VDR, тем быстрее опухоль увеличивается и сильно метастазирует, а вот у мышей увеличение VDR тормозило рост меланомы. Ученые надеются, что нашли взаимосвязь витамина D и VDR и их влияние на онкологический процесс. Специалисты поняли, как витамин D может усилить иммунотерапию.