Константин Богомолов остался опозоренным в пустом зале во время спектакля по его книге





Недавно в театре на Малой Бронной состоялась премьера музыкального моно-спектакля, поставленного по книге Константина Богомолова "Так говорил Богомолов". Игорь Миркурбанов, звезда "Ленкома", исполнил на сцене главную, единственную и ключевую роль. По ожиданиям режиссера, это должен был быть его большой дебют, а зрители получили возможность ознакомиться не только со спектаклем, но и с содержанием самого произведения.Однако ожидаемый триумф для Константина Богомолова закончился позором. Зрители покидали свои места с криками "Позор", даже не досмотрев спектакль до конца. Многие отметили, что текст был слишком заумным, чувствовались ноты мизантропии, унылым, трудно понимаемым и мрачным. Зрители в зале в большинстве просто не поняли, какой смысл несет произведение, а потому к концу представления режиссер остался в зале в одиночестве опозоренным.