Ford запатентовал новую технологию влагочувствительного сидения





Подобные технологии в автомобилях появились относительно недавно, однако даже за короткий промежуток они успели стать лидерами среди симпатий автомобилистов. Сейчас авто обычно комплектуются системами подогрева и охлаждения сидений, но у такого подхода есть одна проблема. Человеку требуется либо вручную включать одну из этих функций, либо довериться решению автомобиля, принятому на основании общей температуры в салоне.Компания Ford решила пойти в этом вопросе дальше и создала влагочувствительное сидение. Оно будет учитывать не только температуру, но и влажность поверхности, на которой сидит человек. Для этого в сидении расположат специальный датчик и систему каналов. На основании полученной информации автомобиль сможет включать подогрев либо вентиляцию.В качестве примера представители Ford привели две крайние ситуации. Если летом сидение человека станет слишком влажным – включится вентиляция, а если зимой на него попадет снег – активируется подогрев. Производитель намерен комплектовать подобной системой многие свои будущие автомобили, однако конкретных планов на этот счет пока нет.