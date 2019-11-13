Медики: Некоторые виды искусства полезны для здоровья





В отчете ВОЗ проанализированы данные из более чем 900 публикаций, подтверждающих утверждение о том, что искусство может помочь улучшить физическое и психическое здоровье. Это является самым большим исследованием темы на сегодняшний день. В докладе были рассмотрены позитивные эффекты пяти основных категорий: сочинение музыки, танцы и пение; изобразительное искусство, дизайн и фотография; литература, посещение музеев и даже онлайн-искусство, вроде анимации и цифрового рисования. Различные виды культурного и творческого участия могут вызвать психологические и физиологические реакции, такие как избавление от сонливости, отсутствия аппетита или энергии, а также депрессии.В исследовании отмечалось, что беременные женщины, которые участвовали в еженедельных сеансах арт-терапии, смогли уменьшить страх перед родами. А вот подростки, участвовавшие в драматических кружках, смогли побороть свою застенчивость и неуверенность. Кроме прочего, многие медики рекомендуют пожилым людям занять себя любимым делом, так как умственные занятия помогают улучшить состояние ЦНС. Это особенно важно из-за повышения риска развития деменции и болезни Альцгеймера с каждым прожитым годом. Наконец искусство может помочь справиться с ежедневными стрессовыми ситуациями, а для детей это служит стимулом к ментальному развитию. Психологи рекомендуют с ранних лет присматриваться к увлечениям ребенка и поощрять его начинания.