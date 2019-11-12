В США школьник оказался в реанимации после курения вейпа из-за отказавших органов





Врачи Ноттингемского университетского больничного фонда отметили, что при госпитализации молодой человек рвал неоново-зеленой жидкостью. Он попал в больницу в 2017 году с диагнозом гиперчувствительный пневмонит, который появился в результате аллергической реакции на вдыхаемые вещества. Как отметил американец, он сначала курил обычные сигареты, а потом решил бросить, занявшись спортом. Однако с популярностью электронных версий он решил попробовать их, употребляя в больших количествах, а в итоге у него отказали внутренние органы.Студент обратился к сверстникам, отмечая, что для отказа от курения стоит обратиться к врачу. Молодой человек постепенно выздоравливает. До сих пор ученые не изучили досконально влияние вейпа на организм.