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В Дубае представили самый мощный серийный гиперкар в мире Aspark Owl

Японская компания Aspark представила на автосалоне в Дубае свою разработку – Aspark Owl. Это самый мощный серийный гиперкар в мире, его двигатель выдает 2012 лошадиных сил и способен разгонять автомобиль до «сотни» за 1,7 секунды.
В Дубае представили самый мощный серийный гиперкар в мире Aspark Owl

Во время презентации своей новинки представители Aspark попросили людей запомнить всего 2 числа, маленькое и большое. Первое – 1,7 секунды для разгона до «сотни», второе – мощность в 2012 лошадиных сил. Подобное невероятное сочетание делает новинку самым мощным серийным гиперкаром в мире. Максимальная скорость модели будет искусственно ограничена на отметке в 400 км/ч. Конструкторы автомобиля отметили, что при разработке новинки они поставили перед собой простую цель – выпустить самый быстрый автомобиль.

Из-за такого подхода даже в Aspark до недавнего времени не знали точных характеристик Aspark Owl, так как его показатели превзошли их изначальные ожидания. Поэтому заявка, сделанная несколько лет назад аналогичным концептом, оказалась достаточно скромной по сравнению с итоговым результатом.

Производителя двигателя Aspark Owl держится в тайне, однако собирать автомобиль будут в Италии на заводах компании MAT. В настоящий момент бренд собирается выпустить 50 автомобилей, на 15 уже были получены заказы. Стоимость новинки – 2,9 млн евро или 205 млн рублей по текущему курсу валют. Оснащение салона модели будет соответствовать ее статусу и цене.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:11

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