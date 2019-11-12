Юлия Ковальчук в свой день рождения презентовала клип на песню “Чувствуй”

Как отметила Юлия Ковальчук, в свои 37 лет она остается “безумной девчонкой” в душе, несмотря на массу опыта и ответственности. Артистка призналась, что до сих пор плачет по пустякам, но собрана в серьезных ситуациях. Артистка до последнего старается видеть в людях лучшие качества, но признается, что предавали ее большое количество раз. Звезда заботится о своей семье и до сих пор верит, что все достается трудом и желанием.С этими словами Ковальчук презентовала клип на песню “Чувствуй”. В комментариях под записью в Instagram поклонники поздравили кумира с днем рождения, а также с премьерой нового видео. Полную версию клипа звезда предложила посмотреть на YouTube-канале.